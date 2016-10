Deutsche CL-Gegner mit durchwachsenen Generalproben

Die PSV Eindhoven trifft auf den FC Bayern. Foto: Olaf Kraak Die PSV Eindhoven trifft auf den FC Bayern. Foto: Olaf Kraak

Eindhoven/West Bromwich (dpa) - Die Gegner der vier Bundesliga-Clubs in der Königsklasse haben vor den anstehenden Duellen nur teilweise erfolgreiche Generalproben gefeiert. Bayern Münchens Kontrahent PSV Eindhoven kam nur zu einem 1:1 gegen Heracles Almelo, Tottenham Hotspur verpasste vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen den Sprung an die Tabellenspitze. Nur Borussia Mönchengladbachs Gegner Celtic Glasgow präsentierte sich in der schottischen Liga gut in Form. Sporting Lissabon dürfte Borussia Dortmund gut ausgeruht empfangen.

Der niederländische Titelträger Eindhoven belegt in der Tabelle der Eredivisie aktuell nur den vierten Platz. Gegen Almelo geriet die PSV durch Samuel Armenteros (39. Minute) in Rückstand, bevor Gastón Pereiro zwei Minuten später der Ausgleich gelang (41.). Vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr) in der ausverkauften Münchner Arena liegen die Bayern in Gruppe D mit drei Punkten auf Platz zwei. Eindhoven hat nach zwei Spieltagen erst einen Zähler auf dem Konto.

Tottenham Hotspur liegt in der Königsklassen-Gruppe E mit drei Zählern hinter AS Monaco (4) und vor Bayer Leverkusen (2) auf Rang zwei. Die Spurs kamen vor dem Duell mit Bayer am Dienstag bei West Bromwich Albion nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. West Brom war durch Nacer Chadli (82.) in Führung gegangen. Englands Nationalspieler Dele Alli (89.) rettete Tottenham kurz vor Schluss einen Punkt.

Celtic Glasgow feierte in der Scottish Premiership vor dem Duell mit Gladbach am Mittwoch seinen dritten Sieg in Serie. Scott Sinclair (18.) und Moussa Dembelé per Elfmeter (87.) trafen zum 2:0 (1:0) gegen den FC Motherwell. Celtic, das in der Königsklasse nach zwei Spieltagen einen Zähler und damit einen Punkt mehr als die Borussia auf dem Konto hat, ist damit weiter souveräner Tabellenführer in Schottland.

Borussia Dortmunds Gegner Sporting Lissabon dürfte gut ausgeruht in die Partie am Dienstag gehen. Der derzeitige Dritte der portugiesischen Liga gewann bereits am Donnerstag in der dritten Pokalrunde 1:0 (1:0) beim Zweitligisten FC Famalicao.