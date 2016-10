Beck: Nie an Abschied aus Istanbul gedacht

Der frühere Fußball-Nationalspieler Andreas Beck hat auch nach den Anschlägen in Istanbul und dem Putschversuch nie einen Abschied aus der türkischen Metropole erwogen.

«Nicht eine Sekunde» habe er mit diesem Gedanken gespielt, sagte der Außenverteidiger von Besiktas der «Bild am Sonntag». «Wir fühlen uns in Istanbul sehr sicher. Das liegt auch an den Menschen hier, die haben etwas Pragmatisches an sich und sehr viel Lebensfreude.»