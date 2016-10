Einst Oberliga, nun Real Madrid: Stefan Kohfahl

Früher trainierte er den Hamburger Oberligisten Oststeinbeker SV, heute ist er ein «Königlicher»: Stefan Kohfahl leitet die westeuropäischen Fußballschulen von Spaniens Rekordmeister Real Madrid.

Mehr als 11 000 Kinder haben in diesem Jahr bereits an den mehrtägigen Trainingscamps teilgenommen. «Wir sind die Nummer 1 in Europa», sagt der Hamburger stolz.