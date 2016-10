Lange Pause für Italiens Nationalspieler Montolivo

Der italienische Fußball-Nationalspieler Riccardo Montolivo ist nach seiner Kreuzbandverletzung operiert worden und muss mit einer Ausfallzeit von rund einem halben Jahr rechnen.

Der Eingriff am linken Knie sei erfolgreich verlaufen, sagte der behandelnde Chirurg Herbert Schoenhuber laut einer Mitteilung des AC Mailand. Als Genesungszeit würden fünf bis sechs Monate angesetzt. Der 31-jährige Mittelfeldmann hatte sich die Blessur am Donnerstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Spanien in Turin (1:1) zugezogen.