Medien: Rigobert Song erleidet Schlaganfall

Der ehemalige Kölner Fußball-Profi Rigobert Song liegt laut Medienberichten nach einem Schlaganfall in einem Krankenhaus. Das bestätigte ein Mitglied von Songs Familie dem britischen Sender BBC.

Der 40-Jährige sei ohne Bewusstsein gewesen, als er in die Klinik in Kameruns Hauptstadt Jaunde gebracht worden sei, sagte der Angehörige laut BBC. Songs ehemalige Clubs in England twitterten ihm Genesungswünsche. «Unsere Gedanken sind bei Rigobert Song und seiner Familie in dieser Zeit», schrieb der FC Liverpool. West Ham United äußerte sich ähnlich: «Jeder bei West Ham United ist derzeit in Gedanken bei Rigobert Song und denen, die ihm nahe sind.» Songs ehemaliger Nationalmannschafts-Kollege Samuel Eto'o meinte: «Ich wünsche Dir viel Mut und schelle Genesung, großer Bruder.»