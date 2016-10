Erste Niederlage für Guardiola

Das Team von Pep Guardiola kassierte eine 0:2-Niederlage. Foto: Andy Rain Das Team von Pep Guardiola kassierte eine 0:2-Niederlage. Foto: Andy Rain

Die Siegesserie von Pep Guardiola und Manchester City ist auch in der englischen Fußball-Meisterschaft gerissen. Ohne den verletzten Kevin De Bruyne unterlag der Spitzenreiter 0:2 (0:2) bei Tottenham Hotspur. Manchesters Aleksandar Kolarov (9.) mit einem Eigentor und der englische Nationalspieler Dele Alli (37.) besiegelten die erste Saisonniederlage für Manchester, das zuvor alle sechs Ligaspiele gewonnen hatte.

Die Spurs hätten sogar noch höher gewinnen können, aber City-Torwart Claudio Bravo hielt in der 65. Minute einen Strafstoß von Erik Lamela. City-Trainer Guardiola verzichtete in seiner Startelf auf die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané. Beide wurden in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

In der Premier-League-Tabelle bleibt Manchester City trotz der Niederlage an der Spitze. Auf Platz zwei steht mit nur einem Punkt weniger Tottenham, das nun als einziges Team in der Liga noch ungeschlagen ist.

Leicester City kam im Heimspiel gegen den FC Southampton nur zu einem 0:0. Bei Meister Leicester stand Kasper Schmeichel nach überstandener Verletzung wie schon zuletzt in der Champions League wieder im Tor. Der deutsche Torwart Ron-Robert Zieler saß wieder auf der Bank.