Atlético siegt - Aber zwei Elfmeter verschossen

Antoine Griezmann erzielte gegen den FC Valencia den Führungstreffer. Foto: Paco Campos Antoine Griezmann erzielte gegen den FC Valencia den Führungstreffer. Foto: Paco Campos

EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann und sein Landsmann Kevin Gameiro haben Atlético Madrid zumindest vorübergehend an die Spitze der spanischen Fußball-Liga geschossen. Die Franzosen erzielten die Treffer zum 2:0 (0:0)-Sieg beim FC Valencia. Dabei vergaben die Hauptstädter vier Tage nach dem 1:0 über den FC Bayern in der Champions League diesmal sogar gleich zwei Elfmeter.

Griezmann scheiterte mit einem Foulstrafstoß an Valencias Torhüter Diego Alves, nachdem er zuletzt gegen die Bayern einen Versuch an die Latte gesetzt hatte. Mit dem 1:0 in der 63. Minute machte der Torjäger den erneuten Fehlschuss aber wieder gut. Nach einem Foul an Griezmann vergab sechs Minuten später auch Gabi vom Elfmeterpunkt gegen Diego Alves. Gameiro traf dann in der Nachspielzeit.

Mit nun 15 Punkten überholte Atlético den Europa-League-Sieger FC Sevilla, Real Madrid und der FC Barcelona können noch an beiden Teams vorbeiziehen. Bei Valencia saß noch Interimstrainer Salvador Gonzalez auf der Bank. In der kommenden Woche soll der verpflichtete ehemalige italienische Nationaltrainer Cesare Prandelli die schwach in die Saison gestartete Mannschaft betreuen.