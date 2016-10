Tottenham vs. Manchester City Wettquoten und Aufstellung

Tottenham Hotspur vs. Manchester City lautet an diesem Wochenende das Topspiel in der Premier League. Die Tottenham Hotspur vs. Manchester City lautet an diesem Wochenende das Topspiel in der Premier League. Die Quoten zu Tottenham gegen ManCity sehen die Hausherren gegenüber den Citizens etwas im Nachteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Tottenham - ManCity gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Premier League Spitzenspiel am Sonntag.

Die Vorfreude ist groß! Nachdem wir unter der Woche wieder mit tollen Spielen in der Champions League verwöhnt worden sind, geht es am Wochenende schon wieder in den europäischen Topligen weiter. Unter anderem rollt der Ball dabei auch auf der Insel. Die Premier League sieht ihren 7. Spieltag und dabei kommt es am Sonntag ab 15:15 Uhr zum absoluten Topspiel, denn es trifft der Tabellenführer Manchester City auf den ersten Verfolger aus Tottenham. Die Spurs sind mit 4 Siegen und 2 Remis richtig gut in die Saison gestartet und könnten mit einem Erfolg über City in der Tabelle bis auf einen Punkt heranrücken. Die Brust dürfte jedenfalls breit sein, denn man konnte die letzten 4 Spiele in Folge gewinnen. Unter der Woche gab es in der Königsklasse einen knappen 1:0-Erfolg bei ZSKA Moskau. Die Reisen nach Russland sind vor allem körperlich immer beschwerlich, daher bleibt auch abzuwarten, wie es bei den Spurs mit den Kräften aussieht. Bei den Gästen aus Manchester dürfte das weniger ein Problem sein, denn sie waren unter der Woche bei Celtic Glasgow zu Gast und haben ein denkwürdiges Spiel abgeliefert. Mit dem Ergebnis wird Trainer Guardiola wohl nicht zufrieden sein, denn es gab gegen den Außenseiter nur ein mageres 3:3 und damit war es auch das erste Spiel, dass der neue Trainer mit seinem Club nicht gewinnen konnte. In der Liga ist man jedoch weiter mit einer weißen Weste unterwegs und das soll wenn möglich auch nach diesem Wochenende noch der Fall sein. Mit einem Sieg könnte man sich schon sehr früh in der Saison an der Tabellenspitze etwas Luft verschaffen und das dürfte das einzige Ziel der Citizens für dieses Spiel sein. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten derweil davon aus, dass die Gäste das Spiel knapp als Sieger beenden werden. Vorschau zur Aufstellung Tottenham - ManCity

Bei Tottenham hütet Lloris den Kasten. Davor bilden Trippier, Alderweireld, Vertonghen und Davies die defensive Viererkette. Wanyama, Lamela, Alli und Eriksen bilden ein breites Mittelfeld, während die Offensive aus Son und Janssen bestehen wird. Bei den Citizens hütet wieder Bravo den Kasten und hott, dass seine Viererkette rund um Zabaleta, Otamendi, Kolarov und Clichy einen besseren Tag erwischt, als zuletzt in der Champions League. Sterling, Gündogan und Silva bedienen das Mittelfeld, während Nolito und Aguero die nötigen Treffer markieren sollen.

Voraussichtliche Startelf Tottenham Hotspur - Manchester City

Tottenham Hotspur (Trainer: Pochettino):

Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, B. Davies - Wanyama - Lamela, Eriksen, Alli, Son - Janssen Manchester City (Trainer: Guardiola):

Bravo - Zabaleta, Otamendi, Kolarov, Clichy - Fernandinho - Sterling, Gündogan, Silva, Nolito - Aguero

Anstoß am 02.10.16 um 15:15 Uhr (White Hart Lane, London)

Quoten Tottenham Hotspur vs. Manchester City

Die Buchmacher gehen mit einer Wettquote von ungefähr 3.00 davon aus, dass die Spurs das Spiel gewinnen werden. Man City ist mit einer Siegquote von 2.40 aber der leichte Favorit. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 3.50 angeboten. Die genauen Tippquoten folgen nun.

Quotenvergleich Tottenham - ManCity: Anbieter Sieg Tottenham Remis Sieg ManCity Bonus tipico 2,90 3,50 2,35 100 EUR bet365 3,10 3,50 2,40 100 EUR

