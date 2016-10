Monaco nach 7:0 vorn - Cavani-Doppelpack für PSG

Vier Tage nach dem glücklichen 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der Champions League hat AS Monaco zumindest bis Sonntag die Spitze in der französischen Fußball-Meisterschaft übernommen.

Monaco feierte einen 7:0 (3:0)-Kantersieg beim FC Metz und liegt damit zwei Zähler vor OGC Nizza. Das Team von Ex-Bundesligatrainer Lucien Favre spielt erst am Sonntag zu Hause gegen den FC Lorient.