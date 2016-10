Franzose Mathieu beendet Nationalmannschafts-Karriere

Barcelonas Verteidiger Jeremy Mathieu zieht sich auf Frankreichs Nationalmannschaft zurück. Foto: Alejandro Garcia Barcelonas Verteidiger Jeremy Mathieu zieht sich auf Frankreichs Nationalmannschaft zurück. Foto: Alejandro Garcia

Der Franzose Jérémy Mathieu vom spanischen Fußballmeister FC Barcelona hat seine Nationalmannschafts-Karriere beendet. «Ich habe keine Motivation mehr, um weiterzumachen», sagte der 32 Jahre alte Vereinskollege von Lionel Messi und Marc-André ter Stegen der französischen Sportzeitung «L'Équipe».

Bei der WM 2018 in Russland wolle er jüngeren Spielern den Vortritt lassen, betonte Mathieu. Er habe den Trainer der «Les Bleus», Didier Deschamps, bereits von seiner Enntscheidung in Kenntnis gesetzt. Der Coach sei zunächst überrascht und damit «nicht einverstanden» gewesen. «Am Ende hat er mich aber verstanden, glaube ich.»

Der Verteidiger absolvierte nur fünf Länderspiele. Aufgrund einer Verletzung verpasste er die als sicher geltende Teilnahme an der EM 2016 in seinem Land. «Ich habe international kein Glück gehabt», bilanzierte Mathieu im Gespräch mit «L'Équipe». An ein Ende seiner Profikarriere denke er indes noch nicht. Er wolle seinen bis 2018 laufenden Vertrag in Barcelona auf jeden Fall erfüllen.