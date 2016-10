Paris St. Germain vs. Girondins Bordeaux Vorschau mit Quoten

Paris St. Germain vs. Girondins Bordeaux lautet das Topspiel an diesem Wochenende in der Ligue 1. Die Paris St. Germain vs. Girondins Bordeaux lautet das Topspiel an diesem Wochenende in der Ligue 1. Die Quoten zu PSG gegen Bordeaux sehen PSG gegenüber den Gästen klar im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie PSG - Bordeaux gibt es hier ebenso wie die Wettquoten.

Nach einer spannenden Woche in der Champions League und in der Europa League geht es an diesem Wochenende schon wieder zur Sache. Natürlich rollt der Ball auch in der Bundesliga, doch im Rest von Europa ist ebenfalls viel geboten. So steht beispielsweise in Frankreich ein Spitzenspiel auf dem Plan, denn Paris St. Germain trifft vor heimischer Kulisse auf Girondins Bordeaux. Ein Traditionsduell und beim Blick auf die Tabelle mit einer großen Bedeutung, obwohl es noch früh in der Saison ist. Beide trennt nach 7 Spielen nur ein Punkt und vor allem Paris braucht dringend einen Sieg, um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Bordeaux hingegen ist mit 13 Punkte und Platz 5 eigentlich im Soll, doch wenn möglich will man sich in dieser Saison zumindest auf Platz 4 und damit in die Europa League schieben. Die Form der letzten Wochen war recht in Ordnung, denn aus 4 Spielen gab es insgesamt 7 Punkte und folglich ist man durchaus in der Lage auch aus dem Parc de Prince etwas Zählbares mitzunehmen. Davon wollen die Hausherren natürlich nichts wissen. PSG war vor dieser Saison wie gewohnt der große Favorit auf das Double, dass man auch in der letzten Saison einfahren konnte, doch bisher läuft es nicht wirklich rund. Der Rückstand auf Tabellenführer Nizza beträgt zwar nur 4 Punkte, doch ein Remis und 2 Niederlagen nach 7 Spielen ist sicherlich nicht der Anspruch der Franzosen, die mit ihren Millionen den mit Abstand besten Kader der Ligue 1 haben. Unter der Woche konnte man immerhin in der Champions League mit einem Sieg über Rasgrad wieder etwas Selbstvertrauen tanken. Die Buchmacher gehen mit ihren Quoten wie gewohnt davon aus, dass PSG sich den Heimdreier sichern wird. Vorschau zur Aufstellung PSG - Bordeaux

Bei Paris wird Areola im Tor stehen, der sich im Kampf gegen Kevin Trapp wohl durchgesetzt hat. Davor bilden Aurier, Marquinhos, Thiago Silva und Maxwell die defensive Viererkette. Motta, Verratti und Matuidi bilden ein breit gefächertes Mittelfeld, welches die Räume schaffen soll, die dann von der Offensive rund um Moura, Cavani und di Maria genutzt werden können. Bei Bordeaux wird Carrasso im Tor wohl einen arbeitsreichen Tag bekommen, vertraut dabei auf seine Verteidigung, die aus Sabaly, Lewczuk, Pallois und Contento bestehen wird. Malcom, Sertic und Plasil spielen im zentralen Mittelfeld, während weiter vorne Touré, Menez und Laborde für die nötigen Treffer sorgen sollen.

Voraussichtliche Startelf Paris St. Germain - Girondins Bordeaux

Paris St. Germain (Trainer: Emery):

Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell - T. Motta - Verratti, Matuidi - Lucas Moura, Cavani, di Maria Girondins Bordeaux (Trainer: Gourvennec):

Carrasso - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento - Malcom, Sertic, Plasil, T. Touré - Menez, Laborde

Anstoß am 01.10.16 um 17:00 Uhr (Parc de Prince, Paris)

Quoten Paris St. Germain vs. Girondins Bordeaux

Die Buchmacher gehen mit einer Siegquote von 1.25 davon aus, dass PSG das Spiel für sich entscheiden wird. Bordeaux ist mit einer Wettquote von 13.00 der klare Außenseiter und wäre wohl schon mit einem Remis zufrieden, welches derzeit mit einer Quote von 6.00 gehandelt wird. Die genauen Zahlen gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich PSG - Bordeaux: Anbieter Sieg PSG Remis Sieg Bordeaux Bonus tipico 1,25 6,00 12,00 100 EUR bet365 1,25 5,75 13,00 100 EUR

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.