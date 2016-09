Kameruns Star Eto'o bei Antalyaspor begnadigt

Der kamerunische Fußballstar Samuel Eto'o ist vom Vorstand des Süper-Lig-Clubs Antalyaspor nach seinem umstrittenen Instagram-Eintrag begnadigt worden.

Von sofort an darf er wieder am Training der Profi-Mannschaft teilnehmen. Das erklärte Vereinspräsident Ali Safak Öztürk auf einer Pressekonferenz. Damit könnte der 35-Jährige schon am Sonntag wieder für seinen in dieser Saison noch sieglosen Club bei Galatsaray Istanbul spielen und auf Lukas Podolski treffen. Der Weltmeister hat aufgrund eines Außenbandrisses noch keine Ligapartie in dieser Spielzeit bestritten, nimmt seit Dienstag aber wieder am Mannschaftstraining teil.