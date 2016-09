Geschasster Allardyce - «Hinterlist» hat gewonnen

Sam Allardyce ist nicht mehr Trainer der englischen Nationalmannschaft. Foto: Will Oliver Sam Allardyce ist nicht mehr Trainer der englischen Nationalmannschaft. Foto: Will Oliver

Der geschasste englische Nationaltrainer Sam Allardyce hat angekündigt, England nach seiner Freistellung zunächst einmal zu verlassen. «Ich werde erstmal ins Ausland gehen, mich erholen und über alles nachdenken», erklärte Allardyce dem Fernsehsender BBC. Der 61-Jährige musste nach nur einem Spiel als Trainer der «Three Lions» seinen Posten wieder abgeben, wie der Verband am Dienstagabend erklärte. «Die Vereinbarung mit der FA wurde sehr einvernehmlich getroffen», sagte Allardyce.

Auslöser war ein Bericht des «Daily Telegraph». Demnach soll Allardyce bei einem Treffen mit verdeckt recherchierenden Reportern Tipps zur Umgehung von Transferregeln gegeben haben. Die Journalisten hatten sich als Geschäftsleute ausgegeben und filmten heimlich mit. «Ich denke, es war dumm das zu machen. Hinterlist hat in diesem Fall gewonnen und das habe ich zu akzeptieren», erklärte der Trainer. Er bedauere «die unglückliche Situation, in die ich mich selbst gebracht habe».

FA-Generaldirektor Martin Glenn hat die Trennung als «schmerzhafte, aber richtige Entscheidung» bezeichnet. Dies erklärte er in einem Interview mit dem TV-Sender von Englands Verband FA. «Es waren sehr schwierige 24 Stunden. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass Sams Verhalten unpassend war und nicht das ist, was wir von einem Nationalcoach erwarten», sagte Glenn weiter.

U21-Trainer Gareth Southgate soll das Team übergangsweise bis zum Jahresende übernehmen und auf die WM-Qualifikationsspiele vorbereiten. Seine Premiere feiert er mit den Engländern am 8. Oktober in Wembley gegen Malta; am 11. Oktober geht es dann nach Slowenien. «Gareth und dem kompletten Team wünsche ich das Beste», sagte Allardyce.