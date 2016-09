Coach Klopp: «Beste Entscheidung, nicht mehr zu spielen»

Jürgen Klopp schätzt seine eigenen Fähigkeiten als Spieler eher als gering ein. Foto: Peter Powell Jürgen Klopp schätzt seine eigenen Fähigkeiten als Spieler eher als gering ein. Foto: Peter Powell

London (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat sich bescheiden und mit einem Augenzwinkern über seine eigene Karriere als Fußball-Profi geäußert. «Sehr durchschnittlich. Leider war das Spiel mit dem Ball am Fuß nicht meine größte Stärke», erklärte der 49 Jahre alte Trainer des FC Liverpool in einer Sendung beim TV-Sender «Sky UK». Er habe es «sehr genossen, Fußball zu spielen, aber ich war nicht wirklich gut», betonte Klopp.

Der gebürtige Stuttgarter hätte nach eigener Aussage nie in einer von ihm trainierten Mannschaft spielen können. «Eine der besten Entscheidungen meiner Trainerkarriere war meine allererste: Nachdem ich am Tag vorher noch Spieler gewesen war, beschloss ich an meinem ersten Tag als Trainer, dass ich nicht mehr spielen würde. Das hat dem Team sehr geholfen», erzählte Klopp.