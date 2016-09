Wendell in Brasiliens Nationalteam berufen

Abwehrspieler Wendell soll in Brasiliens Nationalmannschaft den verletzten Marcelo ersetzen. Foto: Guido Kirchner

Leverkusen (dpa) - Fußball-Profi Wendell von Bayer Leverkusen ist erstmals in die brasilianische Nationalmannschaft berufen worden.

Der Abwehrspieler ersetzt den verletzten Marcelo von Real Madrid. Die Brasilianer spielen in der WM-Qualifikation am 6. Oktober gegen Bolivien und am 11. Oktober gegen Venezuela.