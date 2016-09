Barcelona vs. Atletico Aufstellung, Statistik und Wettquoten zum Topspiel

FC Barcelona vs. Atletico Madrid lautet das absolute Topspiel unter der Woche in der spanischen La Liga. Die Quoten zu Barcelona gegen Atletico sehen die Hausherren gegenüber den Madrilenen klar im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Barcelona - Atletico gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Spitzenspiel in der Primera Division. FC Barcelona vs. Atletico Madrid lautet das absolute Topspiel unter der Woche in der spanischen La Liga. Die Quoten zu Barcelona gegen Atletico sehen die Hausherren gegenüber den Madrilenen klar im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Barcelona - Atletico gibt es hier ebenso wie die Wettquoten zum Spitzenspiel in der Primera Division.

Die nächste englische Woche ist in vollem Gange doch dabei kommt es nicht nur in der Bundesliga zu einigen interessanten Spielen im Rahmen des 4. Spieltags. Auch die spanische La Liga ist unter der Woche aktiv und hier kommt es am Mittwoch zu einem echten Spitzenspiel. Im Camp Nou trifft der FC Barcelona auf Atletico Madrid. Für beide Kontrahenten eine extrem wichtige Partie, denn bei einer möglichen Niederlage wäre der Rückstand auf Real Madrid an der Tabellenspitze im Zweifel schon recht groß. Die Gäste kommen in dieser Saison ohnehin noch nicht richtig in Fahrt. Zwischendurch gab es gleich 3 Remis in Folge, doch zuletzt konnte man dann mit 3 Siegen die Wende einleiten und will diesen Trend nun auch bei Barcelona fortführen, was natürlich alles andere als einfach ist. Nach 4 Spielen hat man in der Liga 8 Punkte auf dem Konto und liegt damit auf dem 4. Platz. Mit einem Dreier könnte man sich aber auch an Barca vorbeischieben, die aktuell 9 Punkte auf dem Konto haben. Davon wollen die Hausherren natürlich nichts wissen, denn für diese zählt vor allem im heimischen Camp Nou nur ein Sieg. Messi, Suarez und Neymar zeigten sich zuletzt in brillanter Form und sollen nun auch gegen Atletico die nötigen Treffer zum Heimsieg schießen. Fakt ist aber auch, dass die Fans noch immer die Niederlage gegen Aufsteiger Alaves nicht vergessen haben. So müssen die Katalanen in diesem Heimspiel an ganz anderes Gesicht zeigen, um auch die Zuschauer wieder auf die eigene Seite zu bringen. Atletico wird wohl wie gewohnt aus einer tief stehenden Defensive heraus agieren, doch mit den bekannten Topstars hat Barcelona genug individuelle Klasse in den eigenen Reihen, um auch diese Abwehr zu knacken. Die Buchmacher gehen jedenfalls von einem Heimsieg des FC Barcelona aus.

Vorschau zur Aufstellung Barcelona - Atletico

Voraussichtliche Startelf FC Barcelona - Atletico Madrid

FC Barcelona (Trainer: Luis Enrique):

ter Stegen - Mascherano, Piqué, Umtiti - Rafinha, Rakitic, Iniesta, Jordi Alba - Messi, Suarez, Neymar Atletico Madrid (Trainer: Simeone):

Oblak - Vrsaljko, Savic, Godin, Filipe Luis - Gaitan, Koke, Saul Niguez, Ferreira-Carrasco - Gameiro, Griezmann

Anstoß am 21.09.16 um 22:00 Uhr (Camp Nou, Barcelona)

Bei den Katalanen ist ter Stegen mittlerweile die unangefochtene Nummer 1. Davor bilden Mascherano, Piqué, Umtiti und Rafinha die Viererkette. Im Mittelfeld ziehen Rakitic, Iniesta und Alba die Fäden, während man zur Offensive rund um Messi, Suarez und Neymar nicht viele Worte verlieren muss. Bei Atletico steht mit Oblak eine starke Nummer 1 zwischen den Pfosten. Vrsaljko, Savic, Godin und Felipe Luis sollen die Barca-Offensive in der Abwehr stoppen. Auf der Doppelsechs spielen Gaitan und Koke, während die Offensive aus Niguez, Ferreira-Carrasco, Gameiro und Griezmann bestehen wird.

Quoten FC Barcelona vs. Atletico Madrid

Quotenvergleich Barcelona - Atletico: Anbieter Sieg Barcelona Remis Sieg Atletico Bonus tipico 1,63 4,00 5,50 100 EUR bet365 1,61 4,00 5,50 100 EUR

Die Buchmacher gehen mit einer Quote von ungefähr 1.60 davon aus, dass Barca das Spiel gewinnen wird, denn die Wettquote für Atletico liegt derweil bei 5.50 während ein Remis im Camp Nou mit einer Quote von 4.00 gehandelt wird. Die genauen Tippquoten gibt es nun im Quotenvergleich.Beste Quote Sieg Barcelona: 2,20 von TipicoBeste Quote Unentschieden: 4,00 von Tipico und bet365Beste Quote Sieg Atletico: 5,50 von Tipico und bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.