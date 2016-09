PSG übernimmt Tabellenspitze in Frankreich

Ohne Kevin Trapp hat Paris Saint-Germain durch den zweiten klaren Sieg nacheinander zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der französischen Fußball-Liga übernommen.

Der Hauptstadtclub setzte sich mit 3:0 (2:0) gegen FCO Dijon durch. Damit zog Paris vorerst am punktgleichen AS Monaco vorbei. Die Monegassen treten am Mittwoch bei OGC Nizza an. Adam Lang (14. Minute) per Eigentor, Edinson Cavani (Elfmeter/27.) und Lucas Moura (67.) trafen für PSG. Wie schon zuvor in der Champions League gegen den FC Arsenal und in der Liga gegen Caen saß Nationaltorwart Trapp erneut nur auf der Bank. Trainer Unai Emery setzte erneut auf Alphonse Aréola als Nummer eins.