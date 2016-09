Juve-Coach Allegri gibt Khedira Pause in Serie A

Sami Khedira bekommt bei Juve eine kleine Pause. Foto: Maurizio Brambatti Sami Khedira bekommt bei Juve eine kleine Pause. Foto: Maurizio Brambatti

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira wird bei seinem Club Juventus Turin während der englischen Wochen geschont. «Er bekommt gegen Cagliari eine Pause», kündigte Trainer Massimiliano Allegri vor der Partie des italienischen Rekordmeisters beim derzeitigen Tabellen-15. der Serie A an. «Einige Spieler haben zuletzt sehr viele Partien bestritten, Khedira hat sieben Mal in Serie gespielt», sagte Allegri zu seiner Entscheidung.

Der verletzungsanfällige Khedira stand bislang in allen vier Liga-Partien sowie zum Auftakt in der Champions League von Beginn an auf dem Platz. Mit dem 1:2 bei Inter Mailand kassierte Juve am Sonntag die erste Saisonniederlage und rutschte in der Serie A auf Rang zwei ab. «Wir brauchen eine Reaktion auf die Niederlage und die Kritik von Mailand», forderte Allegri. Mit dem Saisonverlauf und der Ausbeute von bislang neun Punkten sei er dennoch «sehr zufrieden.»