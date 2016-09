FC Chelsea vs. FC Liverpool Aufstellung und Wettquoten und Statistk

FC Chelsea vs. FC Liverpool lautet an diesem Wochenende das Topspiel in der Premier League. Die FC Chelsea vs. FC Liverpool lautet an diesem Wochenende das Topspiel in der Premier League. Die Quoten und Statistik zu Chelsea gegen Liverpool sehen die Hausherren gegenüber den Reds im Vorteil. Die mögliche Aufstellung der Partie Chelsea - Liverpool gibt es hier ebenso wie die Wettquoten.

Nachdem wir in dieser Woche unter anderem spannende Spiele in der Champions League und in der Europa League gesehen haben, geht es an diesem Wochenende wieder in den Topligen Europas weiter. Schon am Freitag treffen in der englischen Premier League zwei Teams aufeinander, die vom Namen hier sicherlich auch für den europäischen Wettbewerb geschaffen sind, doch dürfen beide in dieser Saison bei diesen Spielen nur zuschauen. Die Rede ist vom FC Chelsea, der vor heimischer Kulisse auf den FC Liverpool treffen wird. Beide konnten in der letzten Saison nur einen Platz im Mittelfeld erreichen und wollen das in dieser Spielzeit wieder korrigieren. Die Blues sind mit 3 Siegen und einem Remis auf jeden Fall ordentlich gestartet und wollen gegen Liverpool den nächsten Dreier nachlegen. Der Kader hat es auf jeden Fall immer noch in sich. Vor allem Neuzugang Kanté war ein geschickter Schachzug, denn der Sechser hatte im letzten Jahr einen ganz großen Anteil am überraschenden Meistertitel von Leicester City. Derweil läuft es bei Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool noch nicht wirklich rund. In Sachen Transfers haben sich die Reds vergleichsweise zurückgehalten. Mit 2 Siegen, einem Remis und einer Niederlage ist man nun nicht katastrophal in die neue Saison gestartet, allerdings erwarten alle an der Anfield Road mehr von „the normal one“ und seinen Schützlingen. Eigentlich will man unbedingt unter die ersten 4 und damit in die Champions League, nach der schlechten letzten Saison würde der Haussegen aber wohl auch beim Erreichen der Europa League nicht schief hängen. Fakt ist aber, dass sich Liverpool noch deutlich steigern kann und muss, vor allem wenn man an der Stamford Bridge nach 90 Minuten etwas Zählbares mitnehmen möchte. Die Buchmacher gehen derweil eher von einem Sieg der Hausherren aus. Vorschau zur Aufstellung Chelsea - Liverpool

Beim FC Chelsea steht Courtois zwischen den Pfosten und hofft, dass seine Abwehr rund um Ivanovic, Cahill, Terry und Azpilicueta möglichst keine Schüsse zulässt. Davor bildet Neuzugang Kanté das defensive Mittelfeld und schafft damit Räume, die von der breiten Offensive rund um Willian, Oscar, Matic, Hazard und Diego Costa genutzt werden soll. Bei Liverpool steht Mignolet zwischen den Pfosten, während die Abwehr aus Clyne, Matip, Lucas und Milner bestehen wird. Im Mittelfeld stellt Klopp neben Lallana auch Hernderson und Wijnaldum auf, während die Offensive aus Mané, Sturridge und Firmino bestehen wird.

Voraussichtliche Startelf FC Chelsea - FC Liverpool

FC Chelsea (Trainer: Conte):

Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Kanté - Willian, Oscar, Matic, Hazard - Diego Costa FC Liverpool (Trainer: Klopp):

Mignolet - Clyne, J. Matip, Lucas, Milner - Lallana, J. Henderson, Wijnaldum - S. Mané, Sturridge, Roberto Firmino

Anstoß am 16.09.16 um 21:00 Uhr (Stamford Bridge, London)

Statistik und Quoten zu Chelsea vs. Liverpool

FC Chelsea hat nur ein Spiel der letzten 5 in der Premier League gegen FC Liverpool verloren. Die Heim-Bilanz der vergangenen 31 Spiele von FC Chelsea gegen FC Liverpool lautet: 15 Siege bei 10 Unentschieden und 6 Niederlagen. Die Tordifferenz: 41-23 für FC Chelsea. Die Buchmacher gehen mit einer Quote von 2.25 davon aus, dass Chelsea das Spiel gewinnen wird, denn die Siegquote für Liverpool liegt bei 3.40 und damit etwas höher. Ein Remis wird aktuell mit einer Quote von 3.50 gelistet. Die genauen Quoten gibt es nun im Anschluss.

Quotenvergleich Chelsea - Liverpool: Anbieter Sieg Chelsea Remis Sieg Liverpool Bonus tipico 2,20 3,40 3,30 100 EUR bet365 2,25 3,50 3,40 100 EUR

Beste Quote Sieg Chelsea: 2,25 von bet365Beste Quote Unentschieden: 3,50 von bet365Beste Quote Sieg Liverpool: 3,40 von bet365

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.