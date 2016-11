Verhandlung über Dresdner Bullenkopf-Wurf

Im Pokalspiel gegen RB Leipzig wurde aus dem Fanblock Dynamo Dresdens ein Bullenkopf in den Innenraum geworfen. Foto: Thomas Eisenhuth

Für Dynamo Dresden beginnt an diesem Montag um 12.00 Uhr in Frankfurt/Main das sportjuristische Nachspiel des Pokalspiels gegen RB Leipzig.

Im Hermann-Neuberger-Haus wird das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes in einer mündlichen Verhandlung über den Wurf eines Bullenkopfes aus dem Dresdner Fanblock in den Innenraum während der Partie am 20. August entscheiden.