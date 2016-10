Auslosung: Bayern im Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg

Nach der erfüllten Pflichtaufgabe gegen den FC Augsburg wartet auf Titelverteidiger FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals das nächste Bundesliga-Duell. Die Münchner treffen in der Runde der besten 16 Teams auf den VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung in der Nacht in der ARD.

Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen bescherte auch Vorjahresfinalist Borussia Dortmund nach dem Zweitrunden-Zittersieg im Elfmeterschießen gegen Union Berlin ein Aufeinandertreffen mit einem Erstligisten. Der BVB bekommt es mit Hertha BSC zu tun. «Das ist super-schwer. Aber es ist gut, dass es ein Heimspiel ist», sagte Dortmunds Trainer Thomas Tuchel zur nächsten Pokal-Aufgabe. Im dritten Bundesliga-Duell empfängt der Hamburger SV den 1. FC Köln. Das Achtelfinale findet am 7./8. Februar statt.