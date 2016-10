Torhüter Knaller bringt Sandhausen ins Pokal-Achtelfinale

Zweitligist SV Sandhausen hat dank Elfmeterheld Marco Knaller überraschend das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. In einem turbulenten Spiel setzte sich der SVS dank zweier gehaltener Strafstöße seines Keepers mit 4:3 im Elfmeterschießen beim SC Freiburg durch.

Nach 120 Minuten hatte es vor 14 600 Zuschauern im Breisgau 3:3 (1:1) gestanden. Der SC Freiburg schied damit wie in der vergangenen Saison bereits in der zweiten Pokalrunde aus. Der SVS dagegen steht zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte im Achtelfinale.