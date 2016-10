Ruthenbeck kämpft um Job in Fürth

Trainer Stefan Ruthenbeck strebt mit dem Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth eine Pokalüberraschung gegen den Europa-League-Teilnehmer FSV Mainz 05 an.

«Wir haben uns was vorgenommen und wollen gerne eine Runde weiterkommen», sagte Ruthenbeck am Dienstag in Fürth. Mit einem Sieg im Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) würde Ruthenbeck auch die eigene Position bei dem seit vier Partien sieglosen Tabellen-13. verbessern.