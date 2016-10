Gladbach vs. Stuttgart Wettquoten, Aufstellung und Wetten im Pokal

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart lautet eines der Topspiele in der aktuellen Runde des DFB-Pokal. Die Quoten zu Gladbach gegen Stuttgart sehen die Hausherren gegenüber dem Zweitligisten im Vorteil. Die Stuttgarter können in dieser Partie mal wieder Erstliga-Luft schnuppern, während die Gladbacher mit ihrer Heimstärke souverän in die nächste Runde einziehen wollen. Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart lautet eines der Topspiele in der aktuellen Runde des DFB-Pokal. Die Quoten zu Gladbach gegen Stuttgart sehen die Hausherren gegenüber dem Zweitligisten im Vorteil. Die Stuttgarter können in dieser Partie mal wieder Erstliga-Luft schnuppern, während die Gladbacher mit ihrer Heimstärke souverän in die nächste Runde einziehen wollen.

Der DFB-Pokal geht in der nächsten englischen Woche in die nächste Runde und dabei kommt es unter anderem schon am Dienstag zu einem Spitzenspiel zwischen den Gladbachern und den Stuttgartern. Von den Namen her eine Partie mit Erstliga-Niveau, doch nach dem Abstieg müssen die Gäste erst wieder den Sprung ins Oberhaus schaffen. Die Schwaben haben nach dem Luhukay-Drama aber noch immer nicht wieder endgültig den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Leistungen der letzten Wochen waren durchwachsen und vor allem wechselhaft, doch zumindest die Generalprobe am Wochenende gegen 1860 München ist geglückt. Mit einem 2:1 konnte man sich wieder auf den 4. Platz in der Tabelle schieben und damit den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Bei den Gladbachern sieht es tabellarisch nicht ganz so gut aus. Die Fohlen befinden sich nach 8 Spieltagen im Mittelfeld der Tabelle, was sie in erster Linie ihrer Auswärtsschwäche zu verdanken haben. In der Königsklasse konnte man zuletzt den ersten Dreier einfahren, doch am Wochenende gab es dann gegen die Bayern eine weitere Niederlage auf des Gegners Platz. Ein Glück, dass die Stuttgarter in der 2. Runde des Pokals nun nach Gladbach kommen, denn zuhause sind die Fohlen nach wie vor eine Macht in Deutschland. Für beide wäre ein Sieg im DFB-Pokal Balsam für die Seele, doch eine Truppe wird nach den mindestens 90 Minuten mit gesenkten Köpfen vom Platz gehen. Die Buchmacher gehen derweil von einem Sieg der Hausherren aus.

Vorschau zur Aufstellung Gladbach - Stuttgart

Voraussichtliche Startelf Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach (Trainer: Schubert):

Sommer - Jantschke, Vestergaard, Elvedi - Dahoud, Kramer - Herrmann, Wendt - Stindl - Hahn, F. Johnson Sommer - Jantschke, Vestergaard, Elvedi - Dahoud, Kramer - Herrmann, Wendt - Stindl - Hahn, F. Johnson VfB Stuttgart (Trainer: Wolf):

Langerak - Großkreutz, Sunjic, Baumgartl, Insua - Gentner, M. Zimmermann - Carlos Mané, Asano - Özcan - Terodde

Anstoß am 25.10.16 um 20:45 Uhr (Borussia-Park, Mönchengladbach)

Bei den Gladbachern stellt Schubert wie gewohnt Sommer in den Kasten, während Jantschke, Vestergaard, Elvedi und Wendt die Abwehr bilden. Kramer und Dahoud bilden das defensive Mittelfeld, während Herrmann, Stindl, Johnson und Hahn in der Offensive mit ihren Treffern die nächste Runde perfekt machen sollen. Bei den Stuttgartern ruhen die Hoffnungen auf Keeper Langerak und der Verteidigung, die aus Großkreutz, Sunjic, Baumgartl und Insua bestehen wird. Im Mittelfeld ziehen Gentner und Zimmermann die Fäden, während weiter vorne Mané, Asano, Özcan und Terodde für gefährliche Konter sorgen sollen.

Quoten Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Quotenvergleich Gladbach - Stuttgart: Anbieter Sieg Gladbach Remis Sieg Stuttgart Bonus tipico 1,47 4,20 5,50 100 EUR bet365 1,53 4,00 6,00 100 EUR

Die Buchmacher sehen die Gladbacher mit einer Siegquote von ungefähr 1.50 in der Favoritenrolle. Die Stuttgarter sind als Zweitligist mit einer Wettquote von 5.50 der Underdog. Ein Remis wird derweil mit einer Quote von 4.00 gehandelt. Die genauen Zahlen gibt es im Anschluss.

Hinweis zu Gebühren:

Bei bet365 fallen 5% Gebühr (Wettsteuer) vom Wettgewinn für Kunden aus Deutschland an. Tipico berechnet hingegen gar keine Gebühren und gibt die Quoten 1:1 an seine Kunden weiter.