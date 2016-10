Hertha mit Brooks, Langkamp und Schieber nach Hamburg

Hertha BSC kann für das DFB-Pokalspiel beim FC St. Pauli mit den Innenverteidigern John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp sowie mit Stürmer Julian Schieber planen.

Alle drei Profis, die sich beim jüngsten 2:1-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln Prellungen zugezogen hatten, stehen im Kader für die Pokalpartie am Dienstag (20.45 Uhr) beim Zweitliga-Schlusslicht. Einzige Veränderung im Aufgebot: Der in der Liga gesperrte Valentin Stocker wurde für Nachwuchsmann Julius Kade nominiert. «Ich will gegen Pauli gewinnen. Wir sind für alles bereit. Wir haben auch Elfer geübt», sagte Hertha-Coach Pal Dardai.