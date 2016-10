Herthas Brooks und Langkamp gegen St. Pauli fraglich

Hertha BSC hat nach dem Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln sofort in den Pokalmodus geschaltet. Anders als üblich verzichtete Chefcoach Pal Dardai am Sonntag auf Regeneration. «Wir haben aktiv trainiert. Die Vorbereitung auf St. Pauli hat begonnen», erklärte Dardai.

Der Hauptstadtclub tritt am Dienstag (20.45 Uhr) in Hamburg in der zweiten Runde beim Zweitliga-Schlusslicht an. «Wir sind vorbereitet auf einen körperlichen Pokalfight», betonte Dardai. «Im letzten Jahr hat die Mannschaft gespürt, wie wichtig der Pokal für die Stadt ist und wie leicht es ist, Euphorie zu entfachen.» Hertha war erst im Halbfinale an Borussia Dortmund gescheitert.