2020: UEFA lobt «Fußball für alle» - Fans fürchten Kosten

Vier Jahre vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft 2020 hat die UEFA ihren Countdown für das Turnier begonnen. Der europäische Dachverband zeigte in London einen stimmungsvollen Image-Film und stellte das Logo für die Euro 2020 vor.

«Fußball für alle», lautet das Motto, das in mehreren Sprachen präsentiert wurde. Das Logo zeigt den Pokal umringt von Menschen - von der UEFA als «vereinte Fußball-Bürger» bezeichnet -, die auf einer Brücke stehen. Die Brücke soll die Verbindung der Gastgeber-Ländern symbolisieren. Erstmals und einmalig wird das Turnier nicht wie üblich in einem oder zwei Ländern ausgetragen, sondern in 13 Städten in ganz Europa, darunter München, Rom und Bukarest. Die Halbfinals und das Finale finden im Londoner Wembleystadion statt.