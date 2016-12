RB vs. Hertha, das neue Derby des Ostens? - Preetz: «Nee»

Am Gründungstag von RB Leipzig mischte Hertha BSC auch schon im Kampf um die besten Plätze in der Fußball-Bundesliga mit. Platz vier belegten die Berliner am 19. Mai 2009.

Ein Jahr später, RB feierte als Oberligameister den ersten Aufstieg, musste sich der Hauptstadtclub als Tabellenletzter in die Zweitklassigkeit verabschieden. Wiederaufstieg in der anschließenden Saison und Wiederabstieg ein Jahr darauf - Herthas Auf und Ab ging weiter, während die Leipziger knapp 150 Kilometer Luftlinie entfernt nahezu unaufhaltsam auf die erste Liga zusteuerten.