Braunschweig an Tabellenspitze - St. Pauli jubelt

Domi Kumbela hat Eintracht Braunschweig zurück an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschossen. Dem 32-Jährigen gelang am Sonntag beim 3:2 der Niedersachsen gegen die Kellerkinder von Arminia Bielefeld ein Doppelpack, es waren seine Saisontore Nummer zehn und elf.

«Das war ein schwer erkämpfter Sieg - wie so oft in der zweiten Liga», meinte Trainer Torsten Lieberknecht sichtlich geschafft. Der VfB Stuttgart kann allerdings im Duell der früheren Erstligisten am Montag gegen Hannover 96 die Tabellenführung zurückerobern.