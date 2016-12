Deutschen Clubs drohen in Europa schwere Aufgaben

In Nyon werden die Spielpaarungen ausgelost. Foto: Salvatore Di Nolfi In Nyon werden die Spielpaarungen ausgelost. Foto: Salvatore Di Nolfi

Trotz möglicher schwerer Gegner sehen die fünf deutschen Europapokal-Clubs den Auslosungen der K.o.-Runde gelassen entgegen. «Wir nehmen, was wir bekommen», sagte Thomas Müller vom FC Bayern vor der Achtelfinal-Auslosung in der Champions League am Montag in Nyon. Dem deutschen Fußball-Meister drohen wie Bayer Leverkusen als Gruppenzweiter schwere Brocken wie Juventus Turin oder FC Barcelona. Borussia Dortmund könnte auf Pep Guardiolas Manchester City treffen. In der Europa League könnte der FC Schalke Manchester United zugelost bekommen, ein möglicher Gegner für Borussia Mönchengladbach ist Tottenham Hotspur.

«Wir werden sehen, wie die Auslosung ist. Im Achtelfinale kriegt man keine leichten Gegner», sagte BVB-Profi Marco Reus. Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain, FC Porto und FC Sevilla sind weitere mögliche Kontrahenten des BVB, der in der Gruppe Titelverteidiger Real Madrid hinter sich ließ. «Das ist alles gleich kompliziert», sagte Trainer Thomas Tuchel. «Wir werden gegen jeden Gegner an unsere Grenze gehen müssen, um zu bestehen. Aber wir trauen uns das auch zu.»

Der FC Bayern verpasste durch Niederlagen in Madrid und Rostow den Gruppensieg - einen Nachteil für die Auslosung wollen die Münchner darin aber nicht sehen. «Letztes Jahr waren wir Erster und haben Juventus bekommen», sagte Angreifer Thomas Müller. «Ich sehe uns in einer guten Position, wenn wir unsere Leistung bringen.»

Neben einem Duell mit Weltstar Lionel Messi und dem FC Barcelona könnte der Bundesliga-Tabellenführer auch Glückslose wie AS Monaco oder Leicester City erwischen. «Barcelona muss es nicht sein im Achtelfinale», sagte Kapitän Philipp Lahm. Der FC Arsenal mit den Weltmeister Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker, SSC Neapel und Juventus Turin sind weitere mögliche Gegner der Bayern.

«Es wird ein sehr kompliziertes Achtelfinale für alle», sagte Trainer Carlo Ancelotti. «Das Ziel war eigentlich, Gruppenerster zu werden.» Mats Hummels sah den verpassten Gruppensieg gelassener. «Wenn wir die nächste Runde gewinnen, war alles in Ordnung», urteilte er.

Auch Bayer Leverkusen droht ein Duell mit dem FC Barcelona, das Team von Trainer Roger Schmidt könnte zudem Bayern-Gegner Atlético oder wie die Münchner den FC Arsenal, SSC Neapel, Leicester City oder Juventus Turin zugelost bekommen. «In dieser Saison haben wir mit Engländern gute Erfahrung gemacht», sagte Angreifer Julian Brandt mit Blick auf den 1:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Wembleystadion.

In der Europa League könnte der FC Schalke in der K.o.-Runde trotz seines Gruppensieges auf Topclubs wie Manchester United oder den FC Villarreal treffen. «Es sind auch unter den Gruppenzweiten ziemlich gute Mannschaften», sagte Kapitän Benedikt Höwedes. «Aber wenn wir weiterhin so engagiert und geschlossen auftreten, kann die Europa-League-Saison noch ein bisschen andauern.»

Borussia Mönchengladbach droht als Champions-League-Absteiger auch ein starker Gegner. Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, AS Rom, Zenit St. Petersburg oder Ajax Amsterdam sind mögliche Kontrahenten.

Mögliche Gegner in der Champions League:

Borussia Dortmund (Erster Gruppe F): Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City, FC Porto, FC Sevilla

Bayern München (Zweiter Gruppe D): FC Arsenal, SSC Neapel, FC Barcelona, AS Monaco, Leicester City, Juventus Turin

Bayer Leverkusen (Zweiter Gruppe E): FC Arsenal, SSC Neapel, FC Barcelona, Atlético Madrid, Leicester City, Juventus Turin

Mögliche Gegner in der Europa League:

FC Schalke 04 (Erster Gruppe I): RSC Anderlecht, Astra Giurgiu, AZ Alkmaar, Celta Vigo, KAA Gent, Hapoel Be'er Sheva, Manchester United, Olympiakos Piräus, PAOK Saloniki, FC Villarreal, Athletic Bilbao, Legia Warschau, Ludogorets Razgrad, FK Rostow

Borussia Mönchengladbach (Dritter Champions-League-Gruppe C): Ajax Amsterdam, APOEL Nikosia, Fenerbahçe Istanbul, AC Florenz, Osmanlispor, AS Rom, Schachtjor Donezk, Sparta Prag, AS St. Étienne, Zenit St. Petersburg, KRC Genk, Be?ikta? Istanbul, FC Kopenhagen, Olympique Lyon, Tottenham Hotspur

