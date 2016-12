Manchester City verliert Spitzenspiel gegen Chelsea

Trainer Pep Guardiola hat mit Manchester City einen Rückschlag im englischen Titelrennen hinnehmen müssen. City verlor das Topspiel gegen Premier-League-Tabellenführer FC Chelsea vor eigenem Publikum mit 1:3 (1:0) und liegt nach dem 14. Spieltag nun vier Punkte hinter den Londonern.

Die Gastgeber waren nach einer starken ersten Halbzeit durch ein Eigentor von Gary Cahill in der 45. Minute in Führung gegangen, gaben die Partie aber in Hälfte zwei gegen den eiskalten Spitzenreiter noch aus der Hand.