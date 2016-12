Ancelotti: Leipzig Titelkonkurrent bis Saisonende

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti betrachtet RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga nicht nur als kurzfristigen Konkurrenten, sondern als ernsthaften Rivalen im Kampf um die Meisterschaft.

«Ich bin sicher, sie werden ein großer Gegner bis zum Saisonende sein», sagte Ancelotti. Das Auswärtsspiel am Freitag beim FSV Mainz sieht er für den FC Bayern «als große Möglichkeit», wieder an die Tabellenspitze zu rücken. «Das Wichtigste aber ist, am Ende der Saison an erster Position zu stehen und den Titel zu gewinnen.» Fraglich für die Partie in Mainz seien die Mittelfeldspieler Xabi Alonso und Arturo Vidal. Der erkrankte Holger Badstuber fällt aus.