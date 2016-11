«Löwen» verlieren auch mit Bierofka

Braunschweig ist an Stuttgart vorbeigezogen. Foto: Alexander Körner

Eintracht Braunschweig bleibt souverän und hat den Vorsprung auf Verfolger VfB Stuttgart zumindest bis Montag auf vier Punkte ausgebaut.

Der Tabellenführer aus Niedersachsen siegte am 14. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:0) über 1860 München mit Interimscoach Daniel Bierofka. Erstligaabsteiger Stuttgart tritt erst am Montag (20.15 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg an.