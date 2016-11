Löws Confed-Cup-Lose: Chile, Australien und Afrika-Meister

Ein entspannter Joachim Löw auf dem Weg zur Auslosung in Kasan. Foto: Christian Charisius

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft beim Confederations Cup im Sommer 2017 auf Südamerika-Meister Chile, Australien und den noch zu ermittelnden Afrika-Meister.

Das ergab die Auslosung für den WM-Testlauf in Russland am Samstag in Kasan.