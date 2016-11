St. Pauli zehn Spiele ohne Sieg: 0:2 in Heidenheim

Schlusslicht FC St. Pauli steckt weiter tief in der Krise und ist durch ein 0:2 (0:1) beim 1. FC Heidenheim seit zehn Spielen ohne Sieg. Dynamo Dresden hat den vierten Sieg in Serie verpasst. Der Aufsteiger kam in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum nur zu einem 2:2 (2:1).

Dank der beiden Treffer von Kapitän Marc Schnatterer (20. und 81. Minute/Foulelfmeter) hält Heidenheim mit 25 Punkten dagegen den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. In einer mäßigen Partie vor 13 000 Zuschauern in der Voith-Arena war Heidenheim am Samstag das etwas stärkere Team, beschränkte sich in der zweiten Halbzeit aber auf das Nötigste und ließ Gelegenheiten der Hamburger zu. Doch die mit nur acht Toren schlechteste Offensive der Liga traf nicht.