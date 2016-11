Mit Rückenwind zum FC Bayern: Leverkusen will punkten

Roger Schmidt trifft mit seinem Team am Samstag auf den FC Bayern. Foto: Federico Gambarini Roger Schmidt trifft mit seinem Team am Samstag auf den FC Bayern. Foto: Federico Gambarini

Bayer Leverkusen geht mit großem Selbstvertrauen in das Bundesliga-Spiel am Samstag beim FC Bayern München. Nach dem 1:1 in Moskau, mit dem der Bundesligist als drittes deutsches Team in das Achtelfinale der Champions League einzog, fühlt sich Trainer Roger Schmidt für die schwere Aufgabe gegen den Rekordmeister gerüstet. «Der Dienstag war ein wertvoller Tag. Das gibt Rückenwind», sagte der Fußball-Lehrer.

Trotz der jüngsten Rückschläge der Münchner ist seine Wertschätzung für den Gegner unverändert groß: «Das will ich nicht überbewerten. Die Bayern sind zusätzlich motiviert durch die Situation.» Nach Einschätzung von Schmidt sind die Bayern ungeachtet der beiden Niederlagen gegen Dortmund (0:1) und Rostow (2:3) in «einem guten Zustand». «Das ist das schwerste Spiel, was man sich vorstellen kann. Sie verfügen über soviel Erfahrung und sind deshalb in der Lage, sich zu besinnen und eine Topleistung zu liefern.»

Zur Erleichterung des Leverkusener Trainers hat sich keiner seiner Spieler im Duell mit ZSKA Moskau verletzt. «Wir werden das Spiel am Samstag mit einer ähnlichen Elf bestreiten», kündigte Schmidt an. Der Coach hofft, dass der zuletzt angeschlagene Stefan Kießling wieder im Kader steht.

