Schalke will trotz Personalrotation Sieg gegen Nizza

Vier Spiele, vier Siege - in der Europa League hat sich der FC Schalke 04 mit einer bisher makellosen Bilanz als Gruppensieger vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert.

So kommt dem Heimspiel am 5. Spieltag der Gruppenphase gegen OGC Nizza aus Sicht des Fußball-Bundesligisten keine große sportliche Bedeutung zu. Trainer Markus Weinzierl will die Gelegenheit nutzen, einigen Stammkräften eine Pause zu gönnen, ohne dabei die Siegchancen zu schmälern.