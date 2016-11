Staatsanwalt fordert zwei Jahre Haft für Neymar

Im Steuerstrafverfahren gegen Fußballstar Neymar hat die spanische Staatsanwaltschaft eine zweijährige Haftstrafe für den Profi des FC Barcelona gefordert.

In seiner nun vorgelegten Anklageschrift sah der zuständige Staatsanwalt am Nationalen Gerichtshof in Madrid, José Perals, auch eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro für angebracht, wie Medien unter Berufung auf die Justiz berichteten. Die Prozesseröffnung war Anfang November vom Untersuchungsrichter in Madrid gebilligt worden. Wann es zur Gerichtsverhandlung kommt, ist noch offen.