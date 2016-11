Pechstein gewinnt zum Weltcup-Auftakt in Harbin

Claudia Pechstein verbesserte in Harbin den Bahnrekord über die 3000 Meter. Foto: Soeren Stache Claudia Pechstein verbesserte in Harbin den Bahnrekord über die 3000 Meter. Foto: Soeren Stache

Claudia Pechstein hat zum Auftakt des Weltcups der Eisschnellläufer im chinesischen Harbin das 3000-Meter-Rennen in der B-Gruppe gewonnen. In 4:10,99 Minuten verbesserte die 44 Jahre alte Berlinerin den Bahnrekord der Japanerin Masako Hozumi gleich um 4,43 Sekunden. Für die A-Gruppe der besten Läuferinnen war Pechstein von der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) nicht gemeldet worden, weil den Deutschen aufgrund der Vorjahres-Ergebnisse nur ein Startplatz zustand. Da Pechstein bei den nationalen Meisterschaften in Inzell gegen Bente Kraus unterlegen war, wurde der 27-jährigen Berlinerin der Startplatz in der Top-Kategorie eingeräumt. Mit ihrem Sieg in der B-Gruppe hat Pechstein nun aber den Aufstieg in die A-Gruppe beim nächsten Weltcup kommende Woche im japanischen Nagano sicher.

Der deutsche Eisschnelllauf-Meister Patrick Beckert lief deutlich am Podest vorbei. Der WM-Vierte aus Erfurt kam über 5000 Meter in 6:30,92 Minuten nicht über den neunten Platz hinaus. Er musste damit seine schlechteste Auftakt-Platzierung im Weltcup seit 2013 (gleichfalls Rang neun) in Kauf nehmen.

Der Sieg ging an den niederländischen Rekord-Weltmeister Sven Kramer, der in 6:21,60 Minuten einen Bahnrekord aufstellte. In Jorrit Bergsma (6:22,38) und Erik Jan Kooiman (6:26,43) bestiegen weitere Niederländer das Siegerpodest. Insgesamt kamen fünf Holländer in die Top sieben. Moritz Geisreiter aus Inzell kam in 6:33,60 Minuten auf Rang 12.

