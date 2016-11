Deutsche U21 siegt weiter - 1:0 im Test gegen Türkei

Die Deutsche U21-Mannschaft jubelt nach dem 1:0 gegen das türkische Team. Foto: Maurizio Gambarini Die Deutsche U21-Mannschaft jubelt nach dem 1:0 gegen das türkische Team. Foto: Maurizio Gambarini

Berlin (dpa) ? Die deutschen U21-Fußballer haben ihre Rekord-Bilanz ausgebaut. Die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz gewann in Berlin das Testspiel gegen die Auswahl der Türkei mit 1:0 (1:0) und feierte den 13. Sieg in Serie. Im Stadion «An der Alten Försterei» erzielte der Hoffenheimer Jeremy Toljan (38. Minute) vor 5130 Zuschauern das Siegtor. Die Türken spielten nach einer Roten Karte gegen Irfan Can Kahveci ab der 20. Minute in Unterzahl.

In einem weiteren Testspiel tritt die DFB-Elf am 15. November in Polen beim Gastgeber der EM 2017 an. Die Qualifikation für die Titelkämpfe hatten die deutschen Youngster bereits im vergangenen Oktober erfolgreich abgeschlossen.

Nationalmannschaft Tickets bei Viagogo bestellen