Aserbaidschan kämpft in Belfast um Platz zwei

Damit hätte wohl niemand gerechnet: In der WM-Qualifikations-Gruppe C ist Aserbaidschan der erste Verfolger von Titelverteidiger Deutschland. Die Fußball-Elf vom Kaspischen Meer will nach zwei Siegen und einem Unentschieden den zweiten Platz am Freitag in Nordirland verteidigen.

«Im Moment ist Aserbaidschan irgendwie unser hartnäckigster Verfolger», kommentierte Weltmeister-Trainer Joachim Löw die unerwartete Konstellation.