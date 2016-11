Löw sieht neue Chance für Schweinsteiger

Bundestrainer Joachim Löw (r) hofft auf eine neue Chance für Bastian Schweinsteiger. Foto: Ina Fassbender Bundestrainer Joachim Löw (r) hofft auf eine neue Chance für Bastian Schweinsteiger. Foto: Ina Fassbender

Bundestrainer Joachim Löw sieht für Bastian Schweinsteiger nach der Rückkehr ins Training von Manchester United eine neue Chance beim englischen Rekordmeister. «Im Fußball gibt es manchmal eine plötzliche Wende, vielleicht denkt José Mourinho ein bisschen um, aufgrund nicht immer erfolgreicher Spiele bei Manchester United. Das wäre für den Bastian toll», sagte Löw beim DFB-Bundestag in Erfurt.

Schweinsteiger war in dieser Saison von Trainer Mourinho aussortiert worden, in dieser Woche aber wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. «Ich glaube auch, er ist ein Spieler, der der Mannschaft helfen kann, der, wenn es drauf ankommt, Topleistungen bringen kann», sagte Löw über den 32-Jährigen.

Löws Vorgänger als Bundestrainer, Jürgen Klinsmann, hofft hingegen auf einen Wechsel des ehemaligen DFB-Kapitäns in die Major League Soccer. «Es tut sich viel bei uns in den USA. Es wäre toll, weil es uns helfen würde, für die jungen Spieler so einen Spieler an der Seite zu haben», sagte der Trainer der US-Nationalmannschaft. «Wenn er Lust hätte, wäre das eine klasse Sache.» Schweinsteiger hatte vor seinem Abschiedsspiel aus der Nationalmannschaft Ende August gegen Finnland (2:0) einen Wechsel in die USA in der Winterpause als Option bezeichnet.

