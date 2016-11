Zwangspause für Wolfsburger Nationalspieler Draxler

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler muss eine Zwangspause einlegen. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg hat im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten.

Er fällt nach Angaben des Bundesligaclubs für das Samstag-Auswärtsspiel beim SC Freiburg definitiv aus. Auch sein Einsatz in den Länderspielen in San Marino (11. November) und in Italien (15. November) ist gefährdet. Draxler hatte sich die Verletzung im Training am Vormittag zugezogen. Der 23-Jährige brach die Übung ab und wurde zur Untersuchung in eine Klinik gefahren. Ob Draxler trotz der Verletzung in der nächsten Woche zur Nationalmannschaft reist, soll sich bis zum Wochenende entscheiden.