Landespokal-Endspiele auch 2017 an einem Tag

Der FC Astoria Walldorf qualifizierte sich über den Landespokal für den DFB-Pokal und steht nun im Achtelfinale. Foto: Uwe Anspach

Die Landespokal-Endspiele im deutschen Amateur-Fußball werden auch im kommenden Jahr wieder an einem gemeinsamen «Finaltag der Amateure» ausgetragen. Datum ist der Himmelfahrtstag am 25. Mai 2017, wie der Deutsche Fußball-Bund bekanntgab. Die ARD wird alle Endspiele wie schon bei der Premiere in diesem Jahr in einer Livekonferenz im Fernsehen übertragen. Die Gewinner der Landespokal-Finals qualifizieren sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.

Als Vorbild dient in diesem Jahr der Regionalligist Astoria Walldorf, der im Mai das Endspiel um den badischen Landespokal gegen die SpVgg Neckarelz gewann und jetzt im DFB-Pokal nach Siegen gegen den VfL Bochum und Darmstadt 98 im Achtelfinale steht. «Dass Regionalligist FC Astoria Walldorf derzeit im DFB-Pokal derart für Furore sorgt, ist eine wunderbare Geschichte und zeigt, was sich aus der Teilnahme am Finaltag entwickeln kann», sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch.