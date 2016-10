Rätselraten um St.-Pauli-Sportchef Meggle

Thomas Meggle steht beim FC St. Pauli vor der Entlassung. Foto: Daniel Reinhardt Thomas Meggle steht beim FC St. Pauli vor der Entlassung. Foto: Daniel Reinhardt

Sportchef Thomas Meggle steht beim FC St. Pauli angeblich vor dem Aus. Am Tag nach dem Spiel des Hamburger Fußball-Zweitligisten gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) spekulierten mehrere Medien über eine bevorstehende Ablösung des 41-Jährigen, der nicht im Stadion gewesen war. Trainer und Vereinsführung gaben an, nicht zu wissen, warum Meggle entgegen seinen Gewohnheiten nicht zum Spiel erschienen war. «Ich wundere mich auch», sagte Trainer Ewald Lienen.

Den Berichten zufolge soll Meggle in einer Präsidiumssitzung vor dem Spiel beurlaubt worden sein. «Wir werden jetzt nichts kommentieren. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir es auch verkünden», sagte Pressesprecher Christoph Pieper.

Der FC St. Pauli ist mit sechs Punkten nach elf Spielen Tabellenletzter. Die Mannschaft wartet seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und liegt fünf Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz.

Meggle hinterließ in den vergangenen Wochen einen ratlosen Eindruck und war wenig kommunikativ. An dem bei Fans und Spielern beliebten Trainer Lienen will der Verein offensichtlich festhalten.

