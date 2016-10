Rummenigge wünscht sich Gruppen-Endspiel in München

Mit einem Sieg bei der PSV Eindhoven will der FC Bayern in der Champions League die Chance auf den Gruppensieg erhalten.

«Es wäre schön, wenn wir noch ein Endspiel in München gegen Atlético Madrid hinkriegen würden», sagte Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters zum vierten Gruppenspiel in die Niederlande. «Aber das liegt auch zum Teil an uns. Dazu müssen wir erstmal die nächsten zwei Auswärtsspiele in Eindhoven und Rostow so gestalten, dass wir die Chance noch haben», sagte der Vorstandschef. In der Tabelle führt Atlético Madrid (9 Punkte) vor den Münchnern (6). Zum direkten Duell zwischen den beiden kommt es am 6. Dezember in München.