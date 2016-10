VfB und Hannover auf Aufstiegskurs - Führungstrio sieglos

Schwächelnde Spitzenteams, erfolgreiche Verfolger - die Bundesligaabsteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 sind zurück auf Aufstiegskurs.

Mit einem 3:1 (1:0) beim Karlsruher SC kletterten die Schwaben in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang zwei und verkürzten den Abstand zu Tabellenführer Eintracht Braunschweig auf drei Punkte. Zwei Zähler dahinter rangiert Hannover 96 nach einem 3:1 (0:1) über die Würzburger Kickers. Beide Teams profitierten am 11. Spieltag von den Patzern des bisherigen Führungstrios. Sowohl Braunschweig als auch Union Berlin und Heidenheim gingen am Wochenende leer aus.