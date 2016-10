«Löwejunges» Rüdiger beim AS Rom zurück

Antonio Rüdiger hat sein Comeback gegeben. Foto: Federico Gambarini Antonio Rüdiger hat sein Comeback gegeben. Foto: Federico Gambarini

Glücklich posierte Antonio Rüdiger nach der ersehnten Rückkehr an der Seite von Roms Volksheld Francesco Totti. 141 Tage nach seinem kurz vor dem EM-Start erlittenen Kreuzbandriss wurde der elfmalige deutsche Fußball-Nationalspieler beim AS Rom wieder eingewechselt (79. Minute). «Ein sehr verdienter Auswärtssieg», sagte der 23-Jährige zum 3:1 (0:1) bei Sassuolo Calcio und twitterte den Schnappschuss mit Roma-Idol Totti. «Ich bin sehr glücklich über mein Comeback in der Serie A.»

Gleich im ersten Training des DFB-Teams im Quartier in Évian-les Bains hatte sich Rüdiger am 7. Juni das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Der athletische Verteidiger war im EM-Personalkonzept von Joachim Löw als Partner von Jérôme Boateng im Abwehrzentrum vorgesehen - zumindest so lange Mats Hummels noch nicht wieder gesund war. Der für Rüdiger nachnominierte Jonathan Tah kam in Frankreich nicht zum Einsatz.

Nun hatte Rüdiger dem Comeback im Team der Giallorossi entgegen gefiebert. «Er ist wie ein Löwenjunges in einem Käfig und will sich zeigen», beschrieb Trainer Luciano Spalletti die Motivation seines Abwehrspielers vor dem Spiel. «Er hat noch nicht 90 Minuten in den Beinen, aber er ist wieder gesund.»

