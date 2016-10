ManUnited wirft ManCity mit 1:0 aus dem Ligapokal

Dank eines Tors von Juan Mata hat José Mourinho mit Manchester United das Prestige-Duell im Ligapokal gegen seinen Erzrivalen Pep Guardiola und Manchester City gewonnen.

Mit 1:0 bezwangen die Red Devils ihren Stadtrivalen in der vierten Pokalrunde. United-Coach Mourinho betrieb damit nach der 0:4-Pleite am Sonntag bei Chelsea wieder etwas Wiedergutmachung, die Citizens haben ihrerseits hingegen schon das sechste Pflichtspiel in Serie nicht gewonnen.