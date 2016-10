Sevilla nach Sieg gegen Atlético nun Tabellenführer

Der FC Sevilla besiegte Atlético Madrid mit 1:0. Foto: Jose Manuel Vidal Der FC Sevilla besiegte Atlético Madrid mit 1:0. Foto: Jose Manuel Vidal

Der Franzose Steven Nzonzi hat dem FC Sevilla die Tabellenführung in der Primera Division beschert. In der 73. Minute entschied er das Spitzen-Duell gegen den bisherigen Spitzenreiter Atlético Madrid zugunsten der Andalusier. Sevilla führt nun mit 20 Punkten die Tabelle der Primera División vor dem FC Barcelona (19) an, der tags zuvor dank eines Last-Minute-Treffers von Lionel Messi beim FC Valencia mit 3:2 (1:0) gewonnen hatte. Atlético (18) rutschte auf Platz drei ab. Real Madrid um Weltmeister Toni Kroos hat am späten Abend daheim gegen Athletic Bilbao jedoch die Chance, die Spitze zu erklimmen.

Knapp 35 000 Zuschauer sahen in Sevilla einen verdienten Erfolg des Europa-League-Siegers in einer überhart geführten Partie. Beleg dafür waren die Gelb-Rote Karte für den Spanier Koke im Atlético-Dress (77.) und weitere sechs gelbe Karten.

Der FC Barcelona muss in den kommenden sechs bis acht Wochen auf Kapitän Andrés Iniesta verzichten. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich in der Partie gegen Valencia bei einem Foul von Enzo Pérez eine Verletzung des Außenbandes im rechten Knie zu, teilte Barcelona mit. Damit ist auch ein Einsatz im Clásico gegen Real Madrid am 3. Dezember und in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach am 6. Dezember unwahrscheinlich.